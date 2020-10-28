شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت الصحة الكورية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26 ألفا و146 فيما ارتفع عدد الوفايات إلى 461 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

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