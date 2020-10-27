السفير الأمريكي في ليبيا يطلب من السرّاج البقاء في منصبه "لفترةٍ أطول قليلا"

طالب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فايز السراج بالبقاء في منصبه لفترة أطول قليلا.

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال نورلاند بهذا الشأن "أريد فقط أن أثني على رئيس الوزراء السراج لإعلانه نيته التنحي... لذلك آمل وأتوقع أن يبقى في منصب رئيس الوزراء لفترة أطول قليلا، على الأقل حتى يصبح إنتقال السلطة هذا ممكنا".

وشدد رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى ليبيا على أن بلاده لا تدعم "أي طرف في الصراع الليبي... والتحدي الآن هو مساعدة جميع الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، على تهيئة الظروف لإستعادة سيادتهم وتمهيد الطريق لرحيل جميع القوات الأجنبية المقاتلة".

ولقت الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الناس سئمت الحرب "وخلال مشاوراتي العديدة مع القادة الليبيين، لمست أن هناك إجماعا متزايدا على أهمية الحوار السياسي، وليس القوة العسكرية لحل النزاع".

وأشار أيضا إلى أن منتدى الحوار السياسي سيكون "النسخة الأولى من المحادثات التي يجب فيها على المشاركين الإعلان عن عدم الترشح للمناصب السياسية في المؤسسات الجديدة التي سيتم إنشاؤها".

ورأى نورلاند أن التسوية السياسية ستفتح "في ظل منتدى الحوار السياسي الليبي الطريق أمام رحيل جميع القوات الأجنبية ويمكن أن تسهل حل المشكلات التي تزدهر في ظل حالة عدم الاستقرار التي يفرضها الصراع الليبي".

المصدر: الشرق الأوسط