السجن 5 سنوات لموظف سابق في القنصلية الأمريكية بتركيا

قال نظمي ميتي جانتورك، وهو مواطن تركي، موظف سابق في القنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول، الذي كان تحت تعهد بعدم المغادرة، بأنه غير مذنب، بعد أتهامه بإقامة صلات مع الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن، المحظور في تركيا، بينما طالب مكتب المدعي العام بالحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًالصلاته بمنظمة غولن.
حكمت محكمة تركية، على جانتورك، بالسجن لمدة خمس سنوات وشهرين و15 يوما، وفقا لوكالة سبوتنيك.
في يونيو، حكمت محكمة في اسطنبول على موظف سابق في القنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول، المواطن التركي متين توبوز، بالسجن 8 سنوات و9أشهر بتهمة التجسس والعلاقات مع منظمة غولن.
هذا وتتهم السلطات التركية منظمة غولن، التي تسميها "FETO" منظمة فتح الله الإرهابية، بالتورط في محاولة الانقلاب التي حدثت في يوليو 2016.
وبعد التمرد في تركيا، تم اعتقال أكثر من 80 ألف شخص، وتم فصل أو إيقاف أكثر من 160 ألف موظف حكومي، بمن فيهم أفراد عسكريون، هذا وقد أدان غولن نفسه عملية الانقلاب ورفض المزاعم التي تفيد بتورطه.
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