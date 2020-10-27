أفغانستان.. المبعوث الأمريكي يدعو لخفض مستوى العنف

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص في أفغانستان، زلماي خليل زاد، عن أسفه إزاء تصعيد الحرب في جميع أنحاء البلاد، ودعا جميع الأطراف إلى الحد من العنف في أفغانستان وسط مفاوضات السلام الجارية.
و صرح زاد، اليوم الثلاثاء، في بيان "يموت كثير من الأفغان، الطرفان في حاجة ملحة إلى اتفاق بشأن خفض مستوى العنف في سبيل الوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار".
و أكد المبعوث الأمريكي الخاص في أفغانستان، إنمستوى العنف في أفغانستان ارتفع بشكل لم يسبق له مثيل، وفقا لوكالة سبوتنيك.
والمحادثات بين حركة طالبان ووفد الحكومة الأفغانية مستمرة في الدوحة منذ سبتمبر، لكنها تحرز تقدما بطيئا، وحذر دبلوماسيون ومسؤولون من أن تزايد العنف في أفغانستان يقوض الثقة المطلوبة لإنجاح المفاوضات.
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