توقيع اتفاقية تعاون عسكري ومالى بين تركيا و أوزبكستان

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، في كلمة خلال اجتماع له مع الجانب الأوزبكي، إن تركيا تسعى جاهدة لتحسين علاقاتها مع أوزبكستان في كل المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والعسكرية.

و وقع وزير الدفاع التركي، اتفاقية تعاون عسكري ومالي مع نظيره الأوزبكي، بهادر قربانوف، وذلك خلال زيارة

قام بها أكار إلى طشقند، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أكار، أن تركيا وأوزبكستان يربطهما تاريخ مشترك وحققا تطورات كبيرة في مختلف المجالات، خاصة عقب زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أوزبكستان في أبريل 2018،

والتي أكسبت العلاقات الثنائية زخما كبيرا.

بدوره، قال قربانوف أن البلدين لديهما أواصر لغوية ودينية مشتركة، وإن تطور العلاقات العسكرية يعتمد على الازدهار السريع في العلاقات الثنائية.

وأكد الوزير الأوزبكي على أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والأمنية والدفاعية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل أكار أوزبكستان، قادما من كازاخستان، حيث عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين كازاخيين رفيعي المستوى.