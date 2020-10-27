وزير دفاع بيلاروس: أصبحنا هدفا لحرب هجينة و ضغوط غير مسبوقة

صرح وزير دفاع بيلاروس، فيكتور خرينين، اليوم الثلاثاء، في اجتماع عن بعد، لقيادات وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية بأنه "تم استبدال المحاولة الفاشلة لتنظيم ثورة ملونة، بحرب هجينة مختلطة".
و أكد خرينين، إن إجراءات غير مسبوقة من الضغط الدبلوماسي، والاقتصادي -السياسي" من الغرب على بيلاروس، تلت المحاولة الفاشلة "للثورة الملونة" التي جرت في البلاد، وفقا لروسيا اليوم.
وتابع الوزير البيلاروسي القول، إن قوى مدمرة مختلفة، تغذيها قيادات بعض الدول،حاولت تغيير السلطة في بلاده.
ووفقا للوزير، لم تنجح هذه المحاولات "بفضل الإجراءات المنسقة، من جانب هيئات إدارة الدولة والشعب البيلاروسي".
ووجه الوزير، الشكر لروسيا وقال: "بشكل منفصل، أود أن أعرب عن عميق امتناني للقيادة العسكرية - السياسية في روسيا، على موقفها ومساعدتها لجمهورية بيلاروس في هذا الوقت العصيب".
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