إصابة قائد القوات الجوية للحرس الثوري بفيروس كورونا

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آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2020 4:48 مساءً
حاجي زاده
أعلنت وكالة أنباء “ركنا“ الإيرانية اليوم الثلاثاء عن إصابة قائد القوات الجوية للحرس الثوري حاجي زاده بفيروس كورونا.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أن ”قائد القوات الجوية للحرس الثوري حاجي زاده أصيب بفيروس كورونا، ويخضع للعلاج في أحد المستشفيات العسكرية في طهران“.
وكانت إيران أعلنت عن تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كورونا في صفوف مسؤولي النظام، من وزراء ومستشارين للمرشد الأعلى علي خامنئي وقادة عسكريين.
ويتجاوز عداد وفيات فيروس كورونا المستجد في إيران ، حاجز الـ 33 ألف شخص.
وأفادت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري عن تسجيل 346 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي الى 33,299.
كما أفادت المتحدثة عن تسجيل 6968 إصابة في الساعات الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 581,824.
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