“طنجويات” يتعلمن نقش الحناء.. ورشة تمنحهن مهارات لكسب رزقهن- فيديو

تستفيد فتيات في مدينة طنجة من دروس في نقش الحناء، ضمن ورشة مقامة لفائداتهن، تجعلهن يطورن مهاراتهن، ويحولنها وسيلة لكسب الرزق.

وتستفيد فتيات في ورشة تعلم نقش الحناء، من دروس تنطلق من طريقة تحضير خليط الحناء إلى تعلم أنواع مختلفة من النقش، الذي يعتبر من بين تقاليد الشعوب العربية.

وتعكف الفتيات في الورشة على تعلم مهارات النقش بدقة، كونه يتطلب نوعا معينا من الموهبة، التي تطور بفضل الدروس المخصصة لهن.

وعلى الرغم من أن نقش الحناء من بين التقاليد المغربية، إلا أن امتهانه قلّ مقارنة مع الماضي، وهو ما تحاول الورشة المنظمة من طرف جمعية “أفانين” مواجهته من خلال دروس تلقن مهارات أنواع مختلفة من النقش.