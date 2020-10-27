وفاة ممرض في مصلحة المستعجلات في مستشفى ابن سينا جراء فيروس كورونا

نعى عدد من الممرضين في مستشفى ابن سينا زميلهم، محمد شاجير، الذي توفي، أمس الاثنين، جراء مضاعفات فيروس كوفيد-19.

وقال المكتب النقابي للمركز الاستشفايي، ابن سينا، التابع للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الممرض الراحل، محمد شاجير، كان يعمل قيد حياته في مصلحة المركب الجراحي للمستعجلات في مستشفى ابن سينا، في مدينة الرباط.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الممرض الراحل، عمل ممرضا لما يقارب 27 سنة من الخدمة.

وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، قد كشف، أمس، أن عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19″، في صفوف الأطر الطبية، يقارب 1600 مصاب.

وفي المقابل، قالت حركة الممرضين، وتقنيي الصحة بالمغرب، عبر بلاغ لها، أول أمس الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا، في صفوف الممرضين، وتقنيي الصحة، يقارب الألف، كإحصاء، ومجهود قامت به الحركة لحصر العدد، الذي تتكتم الوزارة عنه، بحسبها، وفي المقابل سجلت أكثر من 10 وفيات في صفوف ممرضين مغاربة جراء الفيروس.

وتطالب الحركة المذكورة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، مهدد بإضراب عن العمل، ستكشف موعده، خلال الأيام المقبلة، مبرزة أنه ”سيعري جليا ما غطاه الممرض خلال الجائحة من التضحيات”.