عين شباب المحمدية والوداد البيضاوي على اللاعب حميد أحداد

أكدت مصادر مقربة من نادي الوداد البيضاوي لموقع “اليوم 24” أن اللاعب، حميد أحداد، قريب من التوقيع للفريق الأحمر، إذ إن المفاوضات جارية بين الطرفين من أجل حسم الصفقة، وتأكد ذلك من خلال نشر صورة تجمع مدرب الوداد البيضاوي، ووكيل أعمال اللاعب.

ودخل على الخط في المفاوضات مع اللاعب أحداد، أيضا، رئيس فريق شباب المحمدية، جواد أيت منا، من أجل التعاقد معه، إذ بُرر وجوده في مباراة الوداد، والأهلي المصري من أجل بدء المفاوضات مع اللاعب.

يذكر أن المهاجم حميد أحداد كان قد لعب، خلال الموسم الجاري، للرجاء البيضاوي على سبيل الإعارة، قادما إليه من فريق الزمالك المصري.