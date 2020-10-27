17 قتيلا و1810 جرحى حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 1810 آخرون بجروح، إصابات 59 منهم بليغة، في 1376 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 أكتوبر إلى غاية 25 منه.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و869 مخالفة، وإنجاز 12 ألفا و200 محضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و669 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و518 ألف و750 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4749 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7087 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 364 مركبة.