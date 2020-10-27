جمالي وسعيد باي في “البيوت أسرار”

تواصل عجلة تصوير الأعمال التلفزية دورانها بعد الجمود، الذي فرضته جائحة كورونا، إذ انطلق طاقم مسلسل مغربي جديد بعنوان “البيوت أسرار” في تصوير مشاهده في الفترة الحالية.
ويشارك في بطولة المسلسل الجديد، فاتي جمالي، والممثل سعيد باي، وهو من سيناريو سعيدة، وحفيظة باعدي، وإخراج علاء أكعبون.
ويرتقب أن يعرض المسلسل الجديد “البيوت أسرار”، الذي يندرج ضمن خانة الأعمال الدرامية، والاجتماعية، مطلع السنة المقبلة عبر شاشة القناة الأولى.
وسبق لفاتي جمالي أن شاركت، رفقة باي في عمل بعنوان “ولاد الحلال”، عرض منتصف عام 2019، وحقق نسبة مشاهدة عالية.
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