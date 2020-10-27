بعد 11 يوما من اختفائه.. أسرة الطفل الحسين منهارة والبحث عنه لا يزال مستمرا

لا تزال أسرة الطفل المختفي الحسين، البالغ من العمر 4 سنوات، تنتظر خبر العثور عليه سالما، منذ اختفائه عن الأنظار، يوم السبت 17 أكتوبر الجاري.

وقال أحد أقارب الطفل المختفي في تصريح لـ”اليوم 24″ إن البحث لا يزال جاريا عن الحسين، أمام انهيار والديه، وخوفهما على فلذة كبدهما.

وكان أب الطفل المختفي قد تلقى اتصالا هاتفيا، قبل أيام، من طرف شخص مجهول، طلب منه مبلغا ماليا، يقدر بـ5 ملايين سنتيم، مقابل تحريره، ما دفعه إلى إخبار عناصر الدرك بمضمون هذه المكالمة الهاتفية.

وألقت عناصر الدرك القبض على المشتبه فيه، إلا أنه اتضح أنه مجرد نصاب، لا يتوفر على أية معلومات حول اختفاء الطفل.

وإلى حدود الساعة، لم يعلن بعد عن العثور على الطفل، الذي اختفى عن الأنظار، بعدما كان يلعب رفقة إحدى قريباته، بالقرب من منزله في دوار آيت حمّو، التابع للجماعة الترابية واد الصفا نواحي اشتوكة آيت باها.