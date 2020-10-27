مجلة أمريكية شهيرة تختار أفضل موهبة عربية

اختارت مجلة “فارايتي” الأمريكية المتخصصة في الترفيه، المنتجة الفلسطينية، مي عودة، لمنحها جائزتها السنوية لأفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط.

وتسلمت عودة جائزتها خلال احتفال، أقيم، ليلة أمس الاثنين، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، المقام، حاليا، في مصر.

وتشارك مي عودة في المهرجان كمنتجة لفيلم “200 متر”، الذي يشارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

مي عودة، مخرجة، ومنتجة فلسطينية ولدت في بيرزيت عام 1981، درست التلفزة والإذاعة في جامعة بيرزيت، وعملت على إنتاج مجموعة من الأفلام الفلسطينية الروائية.