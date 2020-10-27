رئيس الوداد البيضاوي يودع عميد الفريق إبراهيم النقاش برسالة شكر

نشر فريق الوداد البيضاوي رسالة على صفحته الرسمية في فايسبوك، ودع فيها عميد الفريق إبراهيم النقاش، الذي كان قد أعلن مغادرته للفريق، بعد مشوار دام خمس سنوات، توج بخمسة ألقاب رفقة الفريق الأحمر.
وقال النادي في الرسالة، إنه “على إثر انتهاء العقد الاحترافي، الذي كان يربط اللاعب بنادي الوداد الرياضي، يتقدم الرئيس سعيد الناصري، باسمه ونيابة عن جميع مكونات النادي، والجماهير، بشكره الخاص للاعب إبراهيم النقاش، متمنيا له مسيرة موفقة في مساره المهني”.
وعبر نادي الوداد الرياضي، عن تقديره للاعب إبراهيم النقاش، “لما أبان عنه من التزام وتفان في أداء مهامه، بما فيها حمل شارة العميد لمباريات عديدة، طبعت مسارا حافلا بالألقاب، والإنجازات”.
وتقدم نادي الوداد الرياضي بمتمنياته للاعب ابراهيم النقاش، وأكد أن أبوابه ستظل دائما مفتوحة في وجهه، وأن ذاكرة النادي تحفظ له مكانة خاصة كما في قلوب جميع مكونات الوداد الرياضي.
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