بحضور 1150 متدرب .. المنظمة العربية للسياحة تنهى الدورة التدريبية السادسة فى مجال الامن السياحي

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

أنهت المنظمة العربية للسياحة الدورة التدريبية السادسة فى مجال الامن السياحي بحضور 1150 متدرب يمثلوا وزارات السياحة والداخلية والعامليين بقطاعي السياحة والطيران بالعالم العربي ومحققة 60 ٪‏ من خطتها التدريبية الموضوعة لعام ٢٠٢٠

اوضح المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد علي الحناوي بأنه تم إنهاء الدورة التدريبية السادسة عبر منصة المنظمة التدريبية بتقنية ال on line فى مجال الامن السياحى بحضور وزارات السياحة والداخلية العرب والعامليين بقطاعي السياحة والطيران بنجاح منقطع النظير حيث شارك بالدورة اكثر من 1150 متدرب من المحيط الى الخليج مؤكدا بأن المنظمة حققت 60% من خطتها الموضوعة لتنمية وتطوير وتدريب العامليين في القطاع السياحى العربي لعام 2020 م مشيرا بنهاية الدورة التدريبية السادسة بأنه قد تم تدريب 6150 متدرب فى اجمالى الدورات المنفذة وأن المنظمة ماضية لتحقيق الهدف المنشود لتدريب ١٠ آلاف متدرب قبل نهاية عام ٢٠٢٠ م .

وأوضح الحناوى بان دورة الامن السياحى قدمها اللواء الدكتور إيهاب العماوى أستاذ العلوم الأمنية والقانونية المشارك بأكاديمية الشرطة المصرية والمدرب الدولي المحترف والمعتمد من جامعة ميزوري الامريكية وهيئة المؤهلات بإسكتلاندا .. مشيرا بان محاور الدورة أوضحت بأن الامن هو جوهر السياحة واستشراف المستقبل والامن السياحي والامن واقتصاديات السياحة بالإضافة لأمن الفعاليات والامن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأمن الطيران المدني والتهديدات العالمية ، مواصلا بأن من أهم أهداف البرنامج التدريبي هو بنهاية البرنامج سيكون المتدرب قادرا على التعرف بدقة على المفهوم الشامل للامن السياحى وقادرا على تحديد التداعيات المترتبة على الإخفاق الأمني ومعرفة مدى الارتباط مابين الامن والسياحة ويكون قادرا على معرفة الإجراءات الأمنية الواجب توافرها لتنفيذ فعاليات سياحية وقادرا على استخدام تطبيقات الامن الاصطناعى بالإضافة الى تنفيذ برامج للحفاظ على أمن المعلومات والبيانات الشخصية وأن يكون لديه المفهوم الشامل للبرنامج الوطنى لأمن الطيران والالتزامات الدولية لمواجهة التهديدات وفى النهاية تنفيذ وتدقيق الإجراءات المحددة لوكلاء السياحة ومسئولي الفنادق وملم بدوره في مواجهة الازمات الأمنية سواء بالمنشآت السياحية أو المطارات .

واكد المتحدث الاعلامى للمنظمة فى نهاية تصريحه بأن هذه الدورات تحظى بدعم وزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي وجامعة الدول العربية وتنظمها المنظمة بالتعاون مع جامعات إقليمية ودولية وشركاؤها الاستراتيجيين وهم المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التابعتين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند) بالإضافة إلى شركة GMH المالكة لفنادق لورويال العالمية وإلي شركة الأول التى أدارت الحدث من خلال منصة التدريب الالكترونية باحترافية على امتداد الوطن العربي وبوابة السياحة العربية التي روجت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي .