شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي: حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها "كورونا" مسؤولية مشتركة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها جائحة "كورونا" مسؤولية مشتركة.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر إن حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها جائحة "كورونا" مسؤولية مشتركة..وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستخدام تقنيات التواصل في مناسباتنا الاجتماعية من أعراس وعزاء وغيرها في هذه الظروف..يحفظ سلامتنا وأهلنا ومجتمعنا ويدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي: حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها "كورونا" مسؤولية مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.