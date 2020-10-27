تفاصيل الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

انطلقت الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات في السابعة مساء اليوم، ويتحدث خلالها د.عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة، والعميد مرشد المزروعي، المدير التنفيذي للبيانات السكانية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.



واستعرض د.عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال 7 أيام، في الفترة ما بين من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري على النحو التالي:

بقاء معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات عند نسبة 1% فقط.

ارتفاع في حالات الشفاء بنسبة 18%، بإجمالي 12,145 حالة شفاء

45% انخفاض في نسبة الوفيات عن الأسبوع الأسبق، وبقاء المعدل عند 0.4% وهو من أقل النسب عالمياً.

وقال العميد مرشد المزروعي إن إطلاق مبادرة "بياناتك هويتك" لتحديث البيانات الشخصية لأفراد المجتمع، وتلبية تطلعات القطاع الطبي ومختلف القطاعات الداعمة ضمن الجهود المختلفة لمواجهة جائحة كوفيد19، وذلك من خلال موقع وتطبيق الهيئة

@ICAUAE.

وتابع المزروعي: تحديث البيانات الشخصية في المرحلة الأولى تقتصر على المواطنين من الفئات العمرية 18 ولغاية 60 عاماً ابتداء من يوم غد الأربعاء 28 أكتوبر ولمدة شهر، على أن يتم استئناف تلقي عمليات التحديث من مختلف الشرائح المجتمعية ضمن المراحل القادمة التي سيتم التنويه عنها لاحقاً.