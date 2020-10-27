شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية سامح شكري يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لوزراء الخارجية والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة التي كانت قد توقفت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

وقالت في بيان صحفي تأتي مشاركة وزير الخارجية في هذا الاجتماع تأكيداً لاستعداد مصر للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة والتي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالحها المشتركة ويؤمن حقوقها المائية.

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