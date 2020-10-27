وزير الخارجية اليمني يثمن دعم منظمة التعاون الإسلامي لليمن ومساندته لمواجهة فيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:10 مساءً, 27 أكتوبر 2020 م
المناطق - واس
ثمن معالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية محمد عبدالله الحضرمي, دعم منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لبلاده في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد ـ 19”.
جاء ذلك في رسالة لوزير الخارجية اليمني , لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , أكد فيها أن المبادرة شكلت بصمة إيجابية في مسار التضامن والتآزر الإسلامي، ودافعًا قويًا لحكومة بلاده في مواجهة الجائحة والتخفيف من تداعياتها السلبية, معربًا عن شكره للمبادرة المشتركة للأمانة العامة للمنظمة, وصندوق التضامن الإسلامي، كأحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي لمساعدة الدول الأعضاء الأقل نموًا.
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