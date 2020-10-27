شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف القتال والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو طالب زعماء أرمينيا وأذربيجان اليوم الثلاثاء بوقف الأعمال القتالية والعمل على إيجاد حل دبلوماسي للصراع في ناجورنو قرة باغ.

وقالت الوزارة إن بومبيو تحدث مع نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا وإلهام علييف رئيس أذربيجان كل على حدة.

وأضافت "طالب الوزير بومبيو الزعيمين بالالتزام بتعهداتهما بوقف الأعمال القتالية والسعي لإيجاد حل دبلوماسي للصراع في ناجورنو قرة باغ".