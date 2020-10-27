شكرا لقرائتكم خبر عن "كوورنا" يلغي احتفالات الهالوين في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير دولة في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن تجوال الأطفال من بيت لبيت لطلب الحلوى أو استعراض الخدع وهي طريقة احتفالهم بعيد الهالوين مُنعت في أجزاء من إنجلترا تشهد أعلى معدلات الإصابة بكوفيد-19.

ورد نديم زهاوي وزير الدولة لشؤون الأعمال على سؤال لإذاعة إل.بي.سي عما إذا كان احتفال الأطفال بالهالوين بهذه الطريقة سيمنع قائلا "للأسف.. لا يمكن" وأضاف "إنه أمر صعب".