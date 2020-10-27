مقتل قيادي من (أنصار الله) برصاص مسلحين

صنعاء ـ وكالات: قتل مسلحون قياديا في جماعة أنصار الله بالعاصمة اليمنية صنعاء في اغتيال نادر من نوعه لمسؤول بالجماعة التي تسيطر على المدينة.

وتوفي حسن زيد وزير الشباب والرياضة بإدارة جماعة أنصار الله في مستشفى متأثرا بجراحه بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته في منطقة تضم سفارات بصنعاء وفقا لما ذكره مصدران من أفراد أسرته.

وأكد تلفزيون المسيرة التابع لجماعة أنصار الله الخبر نقلا عن وزارة الداخلية (في الجماعة) . وأضاف أن ابنته كانت معه بالسيارة وأنها أصيبت بجروح خطيرة.

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