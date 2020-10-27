البرهان يبحث في القاهرة ملف سد النهضة

القاهرة ـ د ب أ: بحث رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته القاهرة أمس مجالات التعاون وآخر التطورات. ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة السودانى 11 عضوا، حيث تناولت مباحثات البرهان بمصر دعم علاقات التعاون بين البلدين، فى جميع المجالات واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ملف سد النهضة الإثيوبي. وقال القنصل العام المصري في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، إن زيارة البرهان إلى مصر “تأتي في إطار التشاور الأخوي بين قيادتي البلدين، حول الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

وكانت وزارة الري المصرية أعلنت استعداد القاهرة للمشاركة في المفاوضات من أجل التوصل لحل عادل.

وأعلن وزير الري السوداني تمسك بلاده بالمفاوضات الثلاثية، ولكن بمنهج مغاير، كما شدد على أنه لا يمكن مواصلة التفاوض بطريقة الجولات السابقة والتي وصلت إلى طريق مسدود.

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