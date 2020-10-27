التطبيعية تضيف محللين متخصصين للمنتخبات الوطنية

وذكرت الهيئة في بيان ان "اللجنة الفنية في الهيئة التطبيعية اجتمعت مع مدربي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية من أجل الوقوف على استعدادات تلك المنتخبات في قادم الاستحقاقات التي تنتظرها".

واوضحت ان "الاجتماع، الذي جرى بحضور رئيس اللجنة، شامل كامل، تمَ فيه التشديد على ضرورة تقديم منهاج لمدة ستة أشهر من الملاكات الفنية للمنتخبات بما يسهم برسم خطط رصينة للارتقاء فنيا باللاعبين ليكونوا جاهزين للاستحقاقات المقبلة".



وتابعت ان "اللجنة الفنية قررت إضافة محللين متخصصين للمنتخبات الوطنية تماشيا مع التطور الحاصل في عالم كرة القدم، وأهمية اللحاق بركب كرة القدم الحديثة التي ترتبط بالتكنولوجيا وتحليل الفريق والمنافسين، وتشخيص الأخطاء والعمل على معالجتها".

وبينت ان "اللجنة شددتْ على ان الهيئة التطبيعية ماضية في مكافحة آفة التزوير وخلق منتخبات سنية بأعمار صحيحة بما يضمن الاستمرارية وتكافئ الفرص للمواهب لتمثيل المنتخبات".



واشارت الى ان "اللجنة الفنية اكدت أنها ستطلق لجنة خاصة تتولى زمام المشروع، وتعمل على جلب المستشارين والمحاضرين الأجانب للعمل على تطوير المواهب".

ونوهت الى ان "لجنة الإشراف الفني التي ستشرف على المنتخبات تكونت من اسعد لازم رئيسا للجنة، وسام نجيب مقررا للجنة، وداود العزاوي مشرفا فنيا لمنتخب الشباب، رياض مزهر مشرفا فنيا لمنتخب الناشئين، ورافد سالم مشرفا فنيا لمنتخب الأشبال".

واتمت انه "في اختتام الاجتماع، أكدتْ اللجنة الفنية أنها تحرص على الارتقاء ودعم المنتخبات العمرية بما يحقق مستقبلا رصينا لكرة الأسود".