الصحة العالمية تدعو الى مواصلة 'المعركة' ضد فايروس كورونا

وقال "حين يتحرك المسؤولون بسرعة، يمكن القضاء على الفيروس".
وخلافا لتصريحات ميدوز، قال تيدروس "يجب ألا نستسلم، ولهذا السبب نقول إنه إذا كنا نتفق مع كبير الموظفين على أهمية حماية الفئات الأكثر ضعفا، فإن التخلي عن السيطرة (على الوباء) أمر خطير".
وشدد على أن "الحكومة يجب أن تقوم بدورها، وعلى المواطنين أن يفعلوا ذلك أيضا؛ وإلا فإن الفيروس خطير. إذا سمحنا له بالانتقال بحرية، فإنه يمكن أن يحدث فوضى طالما لا يتوفر لدينا لقاح".
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