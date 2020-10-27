كورونا.. أعداد المصابين عالمياً تقترب من 44 مليوناً

وبحسب موقع "ورلد ميتر" المتخصص برصد الأرقام والإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا في دول العالم، فقد بلغ عدد المصابين 43 مليوناً و790 ألفاً و543 إصابة، على الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة (06:30 بتوقيت غرينيتش).وبلغ عدد المتعافين بحسب الموقع ذاته 32 مليوناً و182 ألفاً و737 متعاف، فيما بلغ عدد المتوفين مليوناً و164 ألفاً و609.

وتقترب الإصابات في الولايات المتحدة من 9 ملايين إصابة، حيث تم تسجيل 8 ملايين و962 ألفاً و783 مصاباً، في حين بلغت أعداد المتوفين 231 ألفاً و45.