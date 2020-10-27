أسهل وصفة منزلية لتبييض الكوعين في أسبوع واحد

كيف يمكن تبييض الكوع باستخدام عصير الليمون؟
بكل بساطة، قطّعي الليمونة الحامضة إلى نصفين، ثم ضعي ملعقة بيكربونات الصوديوم على شريحة الليمونة وافركيها على المنطقة الداكنة في الكوع أو الركبة أو تحت الإبط لمدة دقيقتين، ثم اتركي شريحة الليمون على المنطقة الداكنة لمدة خمس عشرة دقيقة لتسحب السواد. بعدها اغسلي المكان بالماء الفاتر، ويمكنك وضع القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، نفّذي هذه الطريقة يومياً حتى تصلي إلى النتيجة التي تريدينها.
ومن المهم التنبّه الى ضرورة الترطيب باستخدام الكريمات المرطّبة مرتين على الأقل خلال النهار، لمساعدة الليمون على التخلص من السواد وتفتيح البشرة.
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