أسهل وصفة منزلية لتبييض الكوعين في أسبوع واحد

ويشجع موقع health السيدات على استخدام وصفة الليمون المنزلية لتفتيح لون الكوع والركبة، وذلك لأن الليمون الحامض يُحسن من لون الجلد ويخلصه من اللون الداكن، ومضادات الأكسدة، وفيتامين "سي" يحافظ على تقوية الجلد، وزيادة لمعانه وبريقه، ومع تكرار العلاج وتطبيقه بشكل دائم والمواظبة على ترطيب تلك المنطقة جيداً تنجحين في تبييض الكوعيّن.كيف يمكن تبييض الكوع باستخدام عصير الليمون؟

بكل بساطة، قطّعي الليمونة الحامضة إلى نصفين، ثم ضعي ملعقة بيكربونات الصوديوم على شريحة الليمونة وافركيها على المنطقة الداكنة في الكوع أو الركبة أو تحت الإبط لمدة دقيقتين، ثم اتركي شريحة الليمون على المنطقة الداكنة لمدة خمس عشرة دقيقة لتسحب السواد. بعدها اغسلي المكان بالماء الفاتر، ويمكنك وضع القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، نفّذي هذه الطريقة يومياً حتى تصلي إلى النتيجة التي تريدينها.



ومن المهم التنبّه الى ضرورة الترطيب باستخدام الكريمات المرطّبة مرتين على الأقل خلال النهار، لمساعدة الليمون على التخلص من السواد وتفتيح البشرة.