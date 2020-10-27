أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، استحصال قرار من مجلس الوزراء لصرف المستحقات المالية للعاملين بصفة أجور يومية وعقود وملاك مؤقت المستمرين بالخدمة.

وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، إنه تم "استحصال يعلن قرار من مجلس الوزراء لغرض صرف ألمستحقات المالية للعاملين بصفة أجور يومية وعقود وملاك مؤقت والمستمرين بالخدمة في جميع تشكيلات وزارة الموارد المائية للفترات السابقة واللاحقة".



وأضاف الحمداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "وبذلك سوف تنتهي معاناتهم التي استمرت لفترة ليست بالقليلة".



كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق صرف المستحقات المالية للعاملين بصفة أجور وعقود بالموارد المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.