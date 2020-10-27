كورونا في روسيا.. عزل وزير الخارجية سيرجي لافروف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الروسية،الثلاثاء، أن الوزير سيرجي لافروف سيكون في عزل ذاتي بسبب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كوفيد-19.
وقال بيان دائرة الإعلام في الوزارة: "سيكون لافروف في عزل ذاتي بسبب مخالطته لأحد المصابين بالفيروس.
وأشار البيان إلى تأجيل كل اللقاءات التي كان من المقرر عقدها مع لافروف لوقت لاحق.
وكانت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على حقوق المستهلك، أنا بوبوفا، قد أعلنت اليوم أن خطر الإصابة بعدوى كورونا في روسيا حقيقي للغاية حاليا ولكن الامتثال لقواعد الوقاية سيقي من المرض.
وفي وقت سابق، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 16550 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4312 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1547774 إصابة.
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