تحالف إقليمي بين إسرائيل واليونان وقبرص.. السلام يعم المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت إسرائيل واليونان وقبرص، الثلاثاء، على إقامة تحالف إقليمي فيما بينها بعد سلسلة اجتماعات ثنائية وثلاثية عقدت في العاصمة اليونانية أثينا.

وجاء الإعلان عن التحالف، خلال قمة ثلاثية عقدت بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، ونظيريه اليوناني نيكوس دندياس، والقبرصي نيكوس خريستودوليديسن.

وكان أشكنازي التقى، الاثنين والثلاثاء، مع نظيريه اليوناني والقبرصي قبل عقد اللقاء الثلاثي اليوم.



وقال أشكنازي، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "اللقاءات بحثت التحالف الإقليمي وتهديدات حزب الله والتوتر في البحر المتوسط والإعلان عن حزب الله تنظيما إرهابيا، وأوجه التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات بما فيها جائحة كورونا".

وأشار أشكنازي إلى أنه "تم الاتفاق على أن هناك فرصة لتشكيل تحالفات إقليمية، في مجالات الطاقة والتكنولوجيا ومكافحة كورونا".

وتابع: "ناقشنا التغييرات الإيجابية في الشرق الأوسط ، بما في ذلك اتفاقيات السلام الأخيرة وتلك الدول التي ستنضم إلى العملية".

وأضاف: "لقد أثرت التمييز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ، وهو عقبة حقيقية أمام التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين".

وتابع أشكنازي: "كما ناقشنا التوترات في شرق البحر المتوسط وتأثيرها على بلادنا".

ولفت وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى أنه طلب من نظيره القبرصي فتح أجواء البلاد أمام السائحين الإسرائيليين على غرار ما فعلت اليونان الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "إقامة تحالف إقليمي، وسبل توثيق التعاون الأمني، وضرورة اعتبار حزب الله تنظيما خارجا عن القانون، هي المواضيع التي تناولها بالبحث تباعا وزير الخارجية أشكنازي في أثينا".

وذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، أنه "تم الاتفاق على التحالف الاقليمي الثلاثي"، دون كشف مزيد من التفاصيل.