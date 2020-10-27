شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الروسي يدخل الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دخل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في عزلة ذاتية بعد مخالطته لمصابا بفيروس كورونا.



وأفادت وسائل إعلامية روسية أن وزير الخارجية الروسي بدأ اليوم حجرا ذاتيا، بعد تأكيد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.

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