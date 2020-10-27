دولة الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة دينية بباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت الخارجية الإماراتية بشدة الهجوم الإرهابي، الثلاثاء، الذي استهدف مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال باكستان.



وأدى هجوم بقنبلة على المدرسة الدينية إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء من بينهم أطفال وجرح آخرين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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كانت مصادر أمنية ورجال إنقاذ أكدوا أن قنبلة انفجرت بقاعة الدراسة الرئيسية في مدرسة دينية شمال غربي باكستان، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثمانية طلاب وإصابة العشرات.

وأعلنت الشرطة والأطقم الطبية في البداية أن جميع الضحايا من الأطفال، إلا أنه اتضح لاحقا أن معظمهم في بداية العشرينات.

وكشف أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت شخصا دخل المدرسة الإسلامية الساعة الثامنة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش)، قبل أن يترك حقيبة مليئة بالمتفجرات داخل القاعة.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التفجير، وقال إن حكومته تعمل على "ضمان تقديم الإرهابيين المسؤولين عن هذا الهجوم الوحشي الجبان إلى العدالة".