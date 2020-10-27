أوكرانيا تمنع مسؤولين مجريين من دخول أراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- أ ش أ:

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، إن بلاده رفضت دخول مسؤولين مجريين رفيعي المستوى بسبب التدخل في الحملة الانتخابية بمنطقة زاكارباتيا خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في 25 أكتوبر.

وأوضح كوليبا، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن المسئولين بينهما وزير دولة في مكتب رئيس الوزراء المجري، وأشار إلى أنه تم حظر دخول عدد من المجريين الآخرين في أوكرانيا ممن تدخلوا في شؤون أوكرانيا الداخلية خلال الحملة الانتخابية.

وأكد كوليبا أنه سيتم إبلاغ شركاء أوكرانيا قريبا بتفاصيل تدخل المجر فى الانتخابات، وأنه تم إبلاغ بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بذلك بالفعل، وأضاف أن أوكرانيا بناءة في علاقاتها مع المجر، إلا أنها ستتخذ خطوات صارمة وواضحة إذا تجاهلت بودابست مصالح وتشريعات أوكرانيا.

كانت وزارة الخارجية الأوكرانية سلمت السفير المجري مذكرة احتجاج أمس الاثنين ضد الحملات السياسية غير القانونية التي يقوم بها مسؤولون مجريون لصالح حزب سياسي في الانتخابات المحلية الأوكرانية التي جرت أمس الأول.