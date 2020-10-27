على مساحة 20 فدانًا.. "الزراعة" تنشئ محطة بحثية بالخارجة لمواجهة التحديات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عبد الله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء في وزارة الزراعة، خلال زيارته محطة بحوث الصحراء بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال البنية التحتية لمساحة ٢٠ فدانًا المخصصة لعمل محطة بحثية متطورة لتنفيذ بحوث تطبيقية؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة؛ خصوصًا في المناطق الصحراوية.

وأشاد زعلول بالتوسع في إدخال نُظم الري الحديث بالمحطة؛ سواء نظام الري بالرش الثابت أو نظام الري المبوب؛ ما يؤدي إلى زيادة المحصول وتوفير أكثر من ٣٠٪ من كمية المياه اللازمة لري محصول السورجم مخلوط بلوبيا العلف.

وأشار رئيس مركز البحوث الصحراوي إلى أهمية زيارة قطاع الميكنة بالمحطة ودروه في خدمة المجتع المحلي في واحة الخارجة من تسوية الأرض وزراعة المحاصيل بآلة التسطير؛ للمساهمة في توفير التقاوي، وبالتالي قلة التكاليف الزراعية وزيادة الإنتاجية؛ مما يسهم في زيادة دخل المزارع.