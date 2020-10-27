كرم جبر يكشف تفاصيل بروتوكول التعاون بين الأعلى للإعلام واليونيسيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسيف الدولية حول دور الإعلام في مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة.

وقال كرم جبر خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم: اليوم هو بداية العمل من خلال توقيع بروتوكول مع منظمة اليونسيف الدولية لحماية حقوق الطفل المصرى ودور الإعلام في مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة.

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وأضاف جبر: سيتم عقد ورش عمل وسيشارك فيها برلمانيون وأعضاء من مجلس الشيوخ وجهاز تنظيم الاتصالات وغرف التجارة والشركات المعنية، مشيرا إلى أن كل ورشة يشترك فيها ١٠٠ مشارك منهم صحفيون وإعلاميون.

وأشار جبر إلى أنه سيتم طباعة مدونة سلوك الأسرة باللغة العربية والإنجليزية كما سيكون هناك ميزانية كبيرة لهذا المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق أبحاث بالجامعات لتقديم الأبحاث الخاصة بقضايا الطفل.

وتابع أن هذا العمل يحتوى أيضا على ورش متعلقة بالطفل والاعمال الفنية من مسلسلات، وذلك لتربية وتنشأة الطفل المصري، كما سيتم العمل على الأبحاث وإنتاجها دراميا، والاعمال الفنية والدرامية من أجل حماية حقوق الاطفال وفقا لما هو معمول به في الدول الكبرى، كما سيتم نشر ثقافة احترام صاحب السيادة الطفل في مختلف المدارس والنوادي، ولكي ننظر إلى مستقبل مصر بعد ٢٠ عاما فيجب البدء في الاهتمام بتنشأة الطفل.