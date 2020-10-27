رئيس المجلس السيادي في السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الثلاثاء، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، بعد زيارة إلى البلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر بالمطار إن البرهان غادر على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات سفره باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان في وداعه عدد من المسؤولين.

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ورحَّب الرئيس السيسي بالفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرًا إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبَي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبَين الشقيقَين، مؤكدًا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة؛ كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبَي البلدَين.

وأشار الرئيس، خلال استقباله البرهان، إلى متابعته الحثيثة لكل التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبًا بكل الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميَّين.

من جانبه، أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدًا في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدًا حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل.