أكاذيب.. "مستقبل وطن" ينفي علاقته ببيان التبرع لصالح الحزب من قِبل أحد المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تلاحظ تداول أحد البيانات المنسوبة إلى الحزب على صفحات التواصل الاجتماعي، ويؤكد الحزب عدم صدور أي بيانات منه، وأن ما جاء بالبيان المنسوب إلى الحزب هو أكاذيب ولا تمس للواقع بشيء، والغرض منها التأثير على مسيرة الحزب والتشكيك في نيَّاته؛ استكمالا للحملة الممنهجة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنافسين الذين يرون أن من شأن هذه الأفعال الصبيانية التأثير على موقف الحزب خلال الانتخابات.

وبحسب بيان، نوه الحزب باعتزامه اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مروجي هذا البيان وضد الأشخاص الذين يفاجأ بهم الشارع السياسي من حين لآخر ببث فيديوهات تتضمن بعض الاتهامات الباطلة والافتراء على الحزب دون تقديم أي أسانيد أو أدلة لادعاءاتهم؛ ظنًّا منهم أن مثل تلك الأفعال تكسبهم الشهرة والتغطية على تراجع شعبيتهم الانتخابية بين المواطنين.

وثمَّن الحزب جهود أبنائه وكوادره خلال الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، ويدعوهم إلى مواصلة العمل والجهد لاستكمال مسيرة الحزب.

وكان بيان قد صدر يحمل اسم الحزب يشير إلى تبرع أحد المرشحين بـ٨ ملايين جنيه له بمحض إرادته وليس لأجل خوضه الانتخابات النيابية على مقعده.