المغرب يُدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي

قالت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها، أمس الأحد، إن المملكة المغربية تندد بالأعمال المسيئة التي تعكس عدم نضج أصحابها، مؤكدة أن "الحرية تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم".

وأضافت وزارة الخارجية "لا يمكن لحرية التعبير لأي سبب من الأسباب، أن تبرر الهجوم غير المبرر على الدين الإسلامي الذي يبلغ معتنقوه عبر العالم أكثر من ملياري شخص في العالم".

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وقالت الوزارة إنه "بقدر ما تدين المملكة المغربية كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي تُرتكب بإسم الإسلام، فإنها تشجب هذه الإستفزازات المسيئة لقدسية الدين الإسلامي".

ودعت المملكة المغربية إلى "الكف عن تأجيج مشاعر الإستياء وإلى التحلي بالفطنة وبروح إحترام الآخر، كشرط أساسي للعيش المشترك والحوار الهادئ والبناء بين الأديان"، وفق نص البلاغ.