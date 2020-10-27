عن 78 عامًا، وفاة عزت الدوري نائب صدام حسين

توفي اليوم الإثنين، أحد أبرز رجالات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عزة الدوري عن 78 عاما، حسب ما أفاد ت به قناة "العربية".

وكان الدوري نائبا لصدام منذ توليه الحكم عام 1979 حتى سقوطه عام 2003.

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ولد الرجل الثاني في حزب البعث الذي حكم العراق لسنوات بقبضة حديدية، في الأول من جويلية 1942. تزوج من خمس نساء، وله من الأبناء 11 إبنًا و13 إبنة.

وشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة إبان حكم صدام حسين، وأنيطت به رتبة النائب العام لقائد القوات المسلحة بعد الغزو العراقي للكويت وشغل منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة في عهد البعث، لكنه توارى عن الأنظار بعد سقوط حكم صدام عام 2003، على الرغم من أن حزب البعث أعلن أنه تسلم منصب أمين عام الحزب خلفًا لصدام بعد إعدامه عام 2006 .