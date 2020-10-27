روسيا تكشف عن معلومات جديدة بشأن لقاح كورونا

أعلنت آنا بوبوفا، رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن كل لقاح ضد عدوى فيروس كورونا سيكون له جمهوره المستهدف، وسيكون الطبيب قادرًا على اختيار المريض الذي يجب أن يتلقى أي لقاح.

قالت المسؤولة الصحية في منتدى المجتمع الصحي، اليوم الثلاثاء:

"جميع اللقاحات الثلاثة، وأعتقد أنه سيكون هناك أربعة أخرى، تستخدم مواقع إنتاج

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مختلفة. اليوم لدينا الفرصة لإنتاج كمية كبيرة من اللقاح دون إرهاق موقع إنتاج واحد... لا يمكنني تحديد أيها أفضل، كل لقاح سيكون له جمهوره المستهدف، إذا جاز التعبير".

وأوضحت أن الأطباء ستتاح لهم الفرصة لاختيار اللقاح الذي يجب وصفه لشخص معين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من

"كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.