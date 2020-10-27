إيطاليا تدعو لرفع العقوبات الأوروبية عن روسيا

دعا جيانلوكا فيرارا، عضو لجنة الشؤون الخارجية والهجرة في مجلس الشيوخ الإيطالي، الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن روسيا، في وقت تتأثر بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا.

وقال فيرارا خلال اجتماع مشترك للجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية ولجنة الشؤون الخارجية وشؤون الهجرة في مجلس الشيوخ للجمهورية الإيطالية عبر الفيديو: "روسيا بلد مهم جدا بالنسبة لنا من الناحية التجارية والاقتصادية، وقد

اجتذب دائما شركاتنا

التي تعمل في السوق الروسية. ونواصل دعوة الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات التي تعاقب دون وجه حق الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد الإيطالي".

كما قال رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية (IRCC) فينتشنزو تراني في مقابلة مع "سبوتنيك"، تخسر إيطاليا 3 مليارات يورو

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سنويا من العقوبات ضد روسيا.

وبحسب قوله، فقد شكلت العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية ضربة كبيرة لأوروبا نفسها، فقد فقدت 250 ألف وظيفة بسبب القيود الاقتصادية.

وساءت العلاقات بين روسيا الاتحادية والدول الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم، التي تم لمّ شملها مع روسيا بعد استفتاء على شبه الجزيرة.

واتهم الغرب روسيا بالتدخل، وفرض عقوبات عليها، وردت موسكو، من خلال السير في مسار استبدال الواردات، وأعلنت أكثر من مرة أن الحديث معها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.