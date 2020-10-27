رئيس بيلاروسيا يتعهد بحل جميع مشاكل الدولة

أقسم ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، على حل جميع القضايا، في نهاية حياته الرئاسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإصلاح الدستوري، "فقط وفقا لرغبة الشعب البيلاروسي".
وقال لوكاشينكو في اجتماع تحضيري للجمعية العامة لعموم بيلاروسيا، والتي ينبغي أن تدرس قضايا الإصلاح الدستوري فيالبلاد: "الناس يعيشون ويعملون ويطالبون بحياة آمنة. وأخيرا، أدرك الناس ما يمكن أن يخسروه".
وشدد لوكاشينكو، على أن المواطنين يرغبون بعودة الحياة في البلاد، كما كانت قبل الانتخابات.
وقال: "وهكذا سيكون الأمر. نحن ملزمون بضمانهذا المطلب للشعب، وتوفير كل ما هو ممكن ويمكن الوصول إليه عن طريق القانون. وأريد أن أكرر مرة أخرى: كل شيء سيكون كذلك. سيتم حل موضوع الدستور والقضايا الأخرى، فقط كما يرغب الشعب البيلاروسي وهو من يقرر. هذه ليست كلمات جوفاء. هذا قسمي! في نهاية حياتي الرئاسية، أضمن أن ذلك سيكون فقط كما يقرر الشعب".
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