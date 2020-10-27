فلسطين تُسجل 576 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
الإصابة بالفيروس، كما تم تسجيل 389 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان أودرته وكالة الأنباء الفلسطينية - إنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة جراء
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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