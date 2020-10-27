رجل أعمال إماراتي يتلقى لقاحا ضد كورونا

أفادت وسائل إعلام إماراتية أن الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة" بالإضافة لمناصب في شركات أخرى، قد تلقى لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد من دون تحديد المزيد من التفاصيل.

وتمت الإشارة إلى أن الشيخ خالد

بن سعود قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

وقبل ذلك كان قد أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد تلقيه لقاحا ضد كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 1390 إصابة جديدة

بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 127 ألفًا و624 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء - أن هناك 1708 حالات جديدةتعافت من الفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 122 ألفًا و458 حالة.