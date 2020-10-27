لتعزيز العلاقات.. مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم ونظيرتها الإسرائيلية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء أن رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم وقعت مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي لتعزيز العلاقات بين الجانبين. Advertisements وقالت الوكالة إن الخطوة جاءت "بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء وذلك في إطار حرص رابطة المحترفين الإماراتية على تعزيز علاقاتها وأواصر الصداقة والتعاون مع سائر الروابط الكروية على مستوى العالم لتحقيق المزيد من التقدم والتطور". وأواصر الصداقة والتعاون مع سائر الروابط الكروية على مستوى العالم لتحقيق المزيد من التقدم والتطور". وقد أبرمت إسرائيل اتفاقات مع الإمارات والبحرين، واتفقت يوم الجمعة مع السودان على تطبيع العلاقات بوساطة الولايات المتحدة.

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