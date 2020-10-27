نصف طن من المخدرات للحوثيين بغطاء من حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2020 3:03 مساءً

ضبط التحالف العربي نصف طن من المخدرات في ميناء عدن بطريقها للحوثيين. وكشفت المعلومات أن شحنة المخدرات مصدرها البرازيل ومرسلة للحوثيين بإشراف حزب الله. كما ضبط التحالف شحنة هيروين وكوكايين بميناء عدن مرسلة للحوثيين.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، ومن خلال تنسيق أمني دقيق احباط تهريب شحنة مخدرات قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن.

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الشحنة تم إخفاؤها داخل إحدى الحاويات والتي تحمل كمية من السكر. وتشمل الشحنة كمية من المخدرات تقدر بنصف طن من (الكوكايين والهروين).

وأكدت المعلومات أن كمية المخدرات كانت في طريقها للمليشيا الحوثية وبإشراف من حزب الله الإرهابي.

وتعكس العلاقة التي تربط حزب الله بالحوثيين في اليمن، والممتدة إلى أكثر من 10 أعوام، السياسة الطائفية لإيران في منطقة الشرق الأوسط، لتستخدم الجماعتين كأداتين تابعتين لطهران، لتنفيذ مخطط المشروع الإيراني بالسيطرة والهيمنة على عواصم عربية، اعتماداً على وجود جماعات شيعية متعددة تعمل جميعاً تحت مظلة الماكينة الدعائية الإيرانية.