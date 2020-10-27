المالكي يحذر من خروج المحكمة العراقية عن مهنيتها القضائية

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، على ضرورة محاسبة من اسس "داعش" ودعمه ودافع عنه، فيما حذر من خروج المحكمة العراقية عن مهنيتها القضائية.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استنقبل بمكتبه اليوم رئيس فريق التحقيق الخاص بجرائم داعش في العراق كريم خان".

واضاف انه "جرى في اللقاء بحث دور فريق التحقيق الأمميّ في جمع الأدلة التي تُجرِّم عصابات داعش الإرهابيَّة، وحفظها بالعراق لضمان حُقوق الضحايا العراقـيِّين".

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واكد المالكي بحسب البيان، على "ضرورة ادانة هذا التنظيم الارهابي المجرم ومحاسبة من اسسه ودعمه ودافع عنه من قوى اقليمية ودولية وكيانات سياسية عراقية"، موضحا ان "جرائم داعش لم تعد خافية على احد، وان اقامة القانون الذي يجرم هذا التنظيم امر مهم".

وابدى رئيس ائتلاف دولة القانون "دعمه لانجاح عمل فريق التحقيق من خلال استكمال تعديل قانون المحكمة العراقية العليا والمطروح للقراءة الثانية في مجلس النواب"، محذرا من "ان تنزلق المحكمة باتجاهات سياسية وتصفية حسابات وتخرج عن مهنيتها القضائية".