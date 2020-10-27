أكثر 10 وظائف مناسبة للمرأة... أيّ منها تفضّلين؟

وبحسب الدكتور أيمن الدهشان خبير التنمية الإدراية: "تُقبل المرأة بطبيعتها على اختيار الوظائف التي تتوافق مع المؤهلات والقدرات العلمية الخاصة بها، التي تمكنها من اجتياز مراحل التوظيف بسهولة، والتي تُساعدها أيضاً على أن تحقق التوازن المطلوب بين وظيفتها وحياتها الخاصة"، ومن أهم المهن التي تناسب النساء:من المؤكد أن التعامل مع الأطفال؛ خصوصاً في مراحل التعليم الأولى، من المهام التي يمكن لأية امرأة أن تقوم بها بسهولة، ولذلك فإن الكثيرات من النساء، سواء داخل المملكة أو بشكل عام، تقبل على الالتحاق بمهنة التدريس بعد التخرج في الجامعة، سواء التدريس لمراحل التعليم الأساسية أو الجامعية.

مهنة المحاسبة

تعتبر مهنة المحاسبة من أشهر المهن التي تعتمد على العمل المكتبي، وبالتالي فهي لا تتطلب سوى المجهود الذهني فقط؛ فضلاً عن أن العديد من أعمال المحاسبة لا تتطلب دواماً كاملاً؛ مما يجعل مهنة المحاسبة من أكثر المهن التي تجذب الكثيرات من النساء.



ويُعد التمريض أيضاً من أهم المهن التي يتم وقوع الاختيار والتعيين بها دائماً على النساء؛ نظراً لأن المرأة بطبيعتها ذات قدرة على تقديم المساعدة والرعاية الصحية للمرضى، دون أن تجد صعوبة في ذلك.

التجارة الإلكترونية

تتجه الكثيرات من النساء في وقتنا الحالي إلى العمل في التجارة، ولكن بشكل مختلف؛ حيث إنه قد أصبح بإمكانها اليوم أن تقوم بتصميم أو شراء منتجات خاصة، ثم تقوم بالتسويق لها إلكترونياً عبر مواقع الويب المختلفة، وهي من المهن التي لاقت نجاحاً كبيراً في الأوساط النسائية؛ خصوصاً أنها لا تتطلب تواجد المرأة خارج منزلها.

العمل الحر أون لاين

وقد أصبح العمل الحر أون لاين أيضاً من أبرز المهن التي تقبل عليها العديد من البنات والنساء؛ حيث إن هذه المهن توفر وقتاً كبيراً للمرأة، دون أن تضطر إلى الذهاب إلى مقر عملها يومياً وتتكبد أيضاً عناء القيام بالأعمال المنزلية؛ فضلاً عن أنها لا تتقيد بوقت محدد لتنفيذ العمل، ومن أهم مجالات العمل الحر أون لاين المناسبة للمرأة، ما يلي: