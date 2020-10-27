صحيفة: العلاقات الإماراتية - السودانية اتسمت دائماً بالتعاون والتواصل والتكافل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، يواصل عطاء الإمارات سيرته المضيئة في أرجاء المعمورة، منهجاً للقيادة الرشيدة، التي تستلهم إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مد يد العون للشقيق والصديق، وإغاثة الملهوف في أوقات الكوارث والأزمات، ومساعدة الدول لتحقيق التنمية والعيش الكريم لشعوبها.



وذكرت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" أنه في هذا السياق، وبتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة للدولة يتواصل الدعم الإماراتي لجمهورية السودان الشقيقة، وجديده، ما أعلنته الإمارات عبر صندوق أبوظبي للتنمية، أن الصندوق بالتعاون مع الحكومة السودانية نفذ خلال الفترة الماضية حزمة مساعدات بقيمة نحو 556.5 مليون دولار لدعم القطاع المالي والاقتصادي، بالإضافة لتوفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية وهذه المساعدات تأتي في إطار استكمال ما تبقى من منحة دولة الإمارات والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، التي تعهدت بها في شهر أبريل 2019 لتحقيق استقرار السودان الاقتصادي والمالي.

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وتابعت غني عن القول إن العلاقات الإماراتية - السودانية اتسمت دائماً بالتعاون والتواصل والتكافل والتعاضد، منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وحتى يومنا الحاضر، ولعبت الإمارات دوراً مقدراً في مشروعات التنمية بالسودان من خلال الاستثمارات والمشروعات الكبيرة التي تبنتها، كما حرصت على تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأكدت صحيفة "البيان" في ختام افتتاحيتها أنه في الجانب الإنساني، لم تتوانَ الإمارات لحظة عن دعم السودان، لا سيما خلال جائحة «كورونا»، بينما كانت من أوائل الدول التي هبّت لنجدة الشعب السوداني الشقيق خلال كارثة الفيضانات، عبر تسيير قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية.